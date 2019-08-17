Diego Reyes'e Meksika'dan talip çıktı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Diego Reyes için ayrılık vakti geldi. Meksikalı futbolcuya ülkesinden talipler çıkması, sarı lacivertli yönetimi sevindirdi.
Meksika basınının haberine göre Meksika'nın Tigres kulübü başta olmak üzere adı açıklanmayan diğer iki takım, Diego Reyes'i transfer etmek istiyor. Tigres'in Reyes transferi için favori olduğu belirtilirken 26 yaşındaki oyuncuya Meksika'ya dönmesi için baskı yaptıkları belirtildi.
Geçen sezonu kiralık Leganes'te geçiren Diego Reyes, İspanya'da kalmak istemiş ancak kulübü ile anlaşamayıp tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü. Meksikalıı futbolcu ile geçtiğimiz günlerde Club America'nın da ilgisi olmuştu.
FENERBAHÇE İLE 1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Reyes, sezon öncesi hazırlık maçlarında da şans bulmuş ancak iyi bir futbol ortaya koyamamıştı.
(Sporx)
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