Diego Reyes için takas teklifi!

Meksika basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin devre arasında La Liga ekibi Leganes'e kiraladığı savunma oyuncusu için Meksika ekibi Tigres flaş bir teklif hazırlığında.

Tigres'in bu transferde Reyes'e karşılık olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Zelarayan'ı sarı-lacivertli takıma önerebileceği iddia edildi.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki Zelarayan bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol, 3 asist üretti.

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