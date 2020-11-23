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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:53
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Diego Perotti'nin kendi isteğiyle kontratına eklettiği özel madde ortaya çıktı

Diego Perotti'nin kendi isteğiyle kontratına eklettiği özel madde ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.

Fenerbahçe'ye transferin son günü gelen Diego Perotti'nin imzası çok konuşulmuştu. Herkes onun kronik sakat olduğunu, oynama şansının bulunmadığını söylüyordu ama o tüm söylentileri forma şansı bulduğu 3 maçla yerle bir etti. Gençlerbirliği maçında aldığı penaltı ile takımını öne geçirdi. Sonrasında gelen golüyle de farka katkı verdi. İlk kez 11 çıktığı maçta attığı iki golle övgüleri alan Perotti ile ilgili Samandıra'dan gelen bilgiler de oyuncunun profesyonelliğinin yanı sıra yüksek karakterli olduğunu gösteriyor.

"OYNADIKÇA KAZANMAK İSTİYORUM"

32 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde yaşanan ilginç bir detaya ise yeni ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın transferi konuşulduğu dönemde Roma'da yaşadığı sakatlıklar sıklıkla gündeme getirilirken, yönetim bu iddiaları oyuncunun kendisine sordu. Perotti'nin yanıtı kısa ve net oldu:

"Size söz veriyorum, ben oynamaya geliyorum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı veren isimlerden biri olmak istiyorum. Kulübün zarar görmemesi adına garanti ücretimi düşük, maç başı ücretimi yüksek tutun. Oynadıkça kazanayım. Siz de sıkıntı yaşamazsınız."

Bunun üzerine 2+1 yıllık imza atıldı.

BUZ HAVUZU EN YAKIN ARKADAŞI

Diego Perotti'nin ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkması bekleniyordu. Ancak Arjantinli yıldız tedavinin yanına ekstra çalışmaları ekleyince, sakatlık süresi kısaldı ve 2 Kasım'daki Antalya maçında ilk kez süre aldı. O karşılaşmada kazandırdığı ve gole çevirdiği penaltıyla 3 puanı getiren isimdi. Gençlerbirliği mücadelesinin da yıldızı olan Perotti'nin, özellikle maç sonrasında rejenerasyona çok önem verdiği ortaya çıktı.

1- Arjantinli oyuncu, her maç sonrasında ilk idman öncesi buz dolu bir havuza girip kaslarını yeniliyor.

2- Bunun yanı sıra adale sakatlıklarını önleyici masaj yaptırıyor.

3- Erol Bulut, Perotti'nin profesyonelliğine övgüler yağdırıyor. 32 yaşındaki oyuncu idmana ilk gelen, son çıkan isim. Antrenman dışında her gün ekstra penaltı çalışıyor.

KARİYERİ

1988 doğumlu Arjantinli milli futbolcu, profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Moron'da başladı. Sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma'da oynadı. Roma formasıyla 138 maçta 32 gol attı. Geçen sezon Serie A'da 21 karşılaşmada 5 golle oynadı. 6 sezon formasını giydiği Sevilla'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.

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