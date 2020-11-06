  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Diego Perotti'nin dönüşüyle Enner Valencia ve Mame Thiam yedek kulübesine hapsolacak
  • 06 Kasım 2020 Cuma 09:01
  • |
  • Son Güncelleme:

Diego Perotti'nin dönüşüyle Enner Valencia ve Mame Thiam yedek kulübesine hapsolacak

Diego Perotti'nin dönüşüyle Enner Valencia ve Mame Thiam yedek kulübesine hapsolacak

Paylaş

Hürriyet

Sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında göz dolduran Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de ilk 11'e monte edilmesiyle birlikte Enner Valencia yedek kulübesine hapsolacak. Mame Thiam için ise forma hayal gibi görünüyor.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından eski sağlığına kavuşan, ilk kez geçen haftaki Antalyaspor maçıyla sahalara dönen Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Perotti'nin, lige verilecek milli aradan sonra gerçek performansını sahaya yansıtması ve orta sahada taşları yerinden oynatması bekleniyor. Antrenmanlardaki hareketleriyle izleyenlere 'Sağlıklı bir Perotti hem Fenerbahçe'nin hem de bu ligin yıldızı olur' dedirten Arjantinli futbolcunun ilk 11'de başlamasıyla Valencia'nın forma şansının zora gireceği tahmin ediliyor.

THIAM'IN İŞİ ÇOK ZOR!

Teknik direktör Erol Bulut'un takımı hızlı öne çıkaran, kaleyi gördüğü yerde şut çeken ve istekle oynayan Enner Valencia'yı çok beğendiğini ancak Perotti'nin gelmesiyle tercihini Perotti'den yana kullanacağı tahmin ediliyor. Kasımpaşa formasıyla geçen sezon 24 maçta 12 gol atan, mavi beyazlı takımın jestiyle Fenerbahçe'ye gelen, Antalyaspor'la oynanan hazırlık maçında 3 gol atan Mame Thiam'ın da artık ilk 11 şansı mucizelere kaldı. Perotti'nin de takıma katılmasıyla Thiam'ın ancak zorunlu hallerde ve kupa maçlarında forma giymesi bekleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener'in eski yıldızını getiriyor! Terim'den sürpriz transfer hamlesi
Fener'in eski yıldızını getiriyor! Terim'den sürpriz transfer hamlesi

Fener'in eski yıldızını getiriyor! Terim'den sürpriz transfer hamlesi

Göreve başlayacağı maç belli oldu
Göreve başlayacağı maç belli oldu

Göreve başlayacağı maç belli oldu

Beşiktaş zorlu Antep deplasmanında! Muhtemel 11'ler...
Beşiktaş zorlu Antep deplasmanında! Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş zorlu Antep deplasmanında! Muhtemel 11'ler...

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Sivasspor Avrupa Ligi'ne merhaba dedi! İlk galibiyet...
Sivasspor Avrupa Ligi'ne merhaba dedi! İlk galibiyet...

Sivasspor Avrupa Ligi'ne merhaba dedi! İlk galibiyet...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, bu akşam sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk ediyor.

Türklerin gecesinde Yusuf Yazıcı şov yaptı!
Türklerin gecesinde Yusuf Yazıcı şov yaptı!

Türklerin gecesinde Yusuf Yazıcı şov yaptı!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 3'üncü haftasında Lille, deplasmanda Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta 3-0 mağlup etti.

Rıza Çalımbay gruptan çıkacaklarına inanıyor
Rıza Çalımbay gruptan çıkacaklarına inanıyor

Rıza Çalımbay gruptan çıkacaklarına inanıyor

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Qarabağ karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

'Gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz'
'Gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz'

'Gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz'

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

'Sivas için seviniyoruz, kendimiz için üzülüyoruz'
'Sivas için seviniyoruz, kendimiz için üzülüyoruz'

'Sivas için seviniyoruz, kendimiz için üzülüyoruz'

Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, Sivasspor karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Bir gol haberi de Orkun Kökçü'den geldi
Bir gol haberi de Orkun Kökçü'den geldi

Bir gol haberi de Orkun Kökçü'den geldi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Feyenoord, sahasında CSKA Moskova'yı 3-1 mağlup ederken Milli futbolcumuz Orkun Kökçü sezonun ilk golünü attı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.