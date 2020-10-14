Diego Perotti koşulara başladı, Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile dün belindeki ağrılar sebebiyle antrenmanda yer almayan Serdar Aziz'in takımla çalıştığı belirtildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncuların, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı kaydedildi.
- PEROTTİ KOŞULARA BAŞLADI
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Diego Perotti'nin koşulara başladığı, üst adale sertleşmesi olan Gökhan Gönül'ün ise takımdan ayrı koştuğu aktarıldı.
Garry Rodrigues'in kasık ağrısı sebebiyle çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi.
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