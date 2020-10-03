Diego Perotti, İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe, Diego Perotti transferi için oyuncudan sonra Roma’yla da anlaşma sağladı.
İSTANBUL’A GELDİ
Arjantinli yıldız futbolcu saat 14:30 sularında İstanbul’a geldi.
ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ SONRA İMZA
32 yaşındaki sol kanat oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA
“Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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