Diego Perotti: 2 hafta sonra oynar duruma gelirim

Fenerbahçe’ye sakat gelen Diego Perotti, tamamen iyileşti ve çalışmalara başladı. Arjantinli yıldız, arkadaşlarının seviyesini yakalamak için Samandıra’yı adeta mesken tuttu. 32 yaşındaki futbolcu, bir an önce sahaya çıkmak için elinden geleni yapıyor.
“ARTIK TRİBÜNDEN YA DA TELEVİZYONDAN İZLEMEK TATMİN ETMİYOR”
Perotti, “Arkadaşlarımın sergilediği gayret ve aldıkları saha sonuçları beni de heyecanlandırdı. Beni artık takımı tribünden ya da televizyon başında izlemek tatmin etmiyor. Onların saha içindeki heyecanına ortak olmak istiyorum” diye konuştu.
“2 HAFTA SONRA OYNAR DURUMA GELİRİM”
Tecrübeli oyuncu, biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Sahaya verimli bir şekilde dönmeyi hedefliyorum. Sakatlık nedeniyle zayıf olan bölgelerimin giderek güçlendiğini hissediyorum. 2 hafta sonra tamamen oynar duruma geleceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Perotti bu süreçte takım içindeki ilişkilerini güçlendirdiğini, bir yandan da Süper Lig’deki rakipleri yakından tanımaya çalıştığını söyledi.
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