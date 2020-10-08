Diego Perotti 1 hafta içinde takıma katılacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti soruları yanıtladı; sakatlığı için, "Çok önemli bir sakatlığım yok. 1 hafta içinde takıma katılırım" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti soruları yanıtladı, 1 hafta içerisinde takıma katılabileceğini söyledi.

"Burada olduğum için çok mutluyum" diye sözlerine başlayan Arjantinli oyuncu, "Benim için mutluluk verici. Tecrübemle takıma katkıda bulunacağıma inanıyorum. Kapasitesi yüksek takımın başarılara ulaşacağına inanıyorum" diye konuştu.

Sakatlığı hakkındaki soruyu yanıtlayan 32 yaşındaki futbolcu, "Sakatlıklar futbolda bir risk. Oyuncular sürekli sakatlanma riskine sahip. 32 yaşındayım ama bir profesyonelim. Bütün hayatımı bu oyun için yaşıyorum. Çok önemli bir sakatlığım yok. Kas sakatlığım var. 1 hafta içinde takıma katılabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili öncelikle Roma'dan eski takım arkadaşı Cengiz Ünder'le konuştuğunu kaydeden Perotti, "Takım ve şehir hakkında bir çok güzel şeyler konuştuk. Tek ona sormadım. Daha önce burada oynamış olan Güney Amerikalılarla da konuştum. Onlarla konuştuğumda hiçbir şüphem kalmadı. Daha şehrin insanlarını tanımıyorum. Ancak şu ana kadar gördüklerimden dolayı çok mutluyum. Roma'dan buraya gelmek benim için zor bir karardı. Gerçekten doğru bir karar aldığıma inanıyorum. Burada bulunmaktan dolayı bir Arjantinli olarak gurur duyuyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Türkiye Ligi'yle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine de forvet oyuncusu şöyle konuştu:

"Küçüklüğümden beri futbolla yaşayan bir insandım. Sürekli diğer ülke liglerini takip ediyordum. Daha önce buradaki maçları da izledim. Buradaki futbol ambiansı özellikle Arjantin'e Boca Juniors'a çok benziyordu. Bu tutku çok hoşuma gitti. Fenerbahçe bugüne kadar tarihinde bir çok başarıya sahip bir takımdı. Bu şekilde bir şans geldiğinde bunu değerlendirmek istedim ve bu yüzden buradayım."

Takımın durumunun sorulması üzerine Perotti, "Karagümrük maçında takım çok hoşuma gitti. Oyun anlamında her zaman hücumu düşünen takım gördüm sahada. Karşı takıma da bakıldığında, başlangıçtaki oyun stillerini değiştirip daha çok atağı düşündüler. Kazandık, önemli olan da bu" yorumunu yaptı.

Türkiye'de Fenerbahçe dışından kendisine direk teklif gelmediğini kaydeden Arjantinli, "Dedikodular geldi ama söylediğim gibi bana direk teklif gelmedi" dedi.

Hangi mevkide kendisini daha rahat hissettiği şeklindeki soruyu ise Fenerbahçe'nin yeni transferi şu sözlerle yanıtladı:

"Bu zamana kadar her zaman sol açıkta gerçek potansiyelimi gösteriyorum. Ancak bu seviyedeki oyuncular için mevkiler çok önemli olmamalı. İkinci forvet gibi de oynadığım oldu. Son karar teknik direktörümüzün. Sol açıkta oynamak benim için daha rahat oluyor."

Transfer sürecini anlatan Perotti, "Emre Belözloğlu ile aslında 2 kez konuştuk. Kendi planları hakkında konuştu. Benim de sorularım vardı. Bütün sorularımı çok güzel bir şekilde yanıtladı. Daha sonra resmi konuştuk. Kontrat konularını görüştük. Roma'daydım. Ocak'tan bu yana bir durumum vardı. Daha sonra Fenerbahçe'ye beni çok istediğini söyledi. 2-3 gün kala her şey netleşti. Bir karar aldık ve buraya geldim" açıklamasını yaptı.

Türkiye-Arjantin benzerlikleri için de Perotti şöyle konuştu:

"Küçüklüğümden beri futbolu çok seviyorum. Burada Fenerbahçe-Galatasaray derbisini daha önce de duymuştum. Daha önce bir çok kez derbilerde bulunmuştum. Boca-River derbisini de taraftar olaraz izlemiştim. Bunlar güzel şeyler. Hala mücadeleciyim, hırsım yüksek. Umarım bu sene galip gelen taraf biz oluruz ve bir çok kupa kaldırırız.

Futbol çok güzel bir oyun. Futbolda güzel tesadüfler karşınıza çıkıyor. Daha önce babam Boca Juniors formasıyla aynı renklerde bulundu. Benim için ayrı takım aynı renk. Daha önce bu renklerde ben de babam da bulundu. Boca Juniors ile aynı renkte olması benim için motivasyon kaynağı. Bu renklere kendimi biraz daha yakın hissediyorum."

İstanbul'u çok fazla tanımadığını kaydeden Diego Perotti, "Şehri çok gezemedim. İnsanları da çok fazla tanıyamadım. Görebildiğim kadar şehir gerçekten çok güzel. İnsanların bana karşı olan tavırları çok arkadaşça. Buraya geldiğim için, Fenerbahçe'ye gelme kararı verdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Forma numarası konusunda da "Aslında 10 numarayı çok seviyorum" diyen Perotti, "Aslında 1 ve 0'ın olduğu numaraları tercih ediyorum. Seçenekler arasında fazla şansım yoktu. Bana verilen opsiyonlar arasında 21 numarayı seçtim" diyerek basın toplantısını tamamladı.