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aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00
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Diego Lugano: 'Lemos benden daha teknik ve hızlı'

Diego Lugano: 'Lemos benden daha teknik ve hızlı'

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AKŞAM

Fenerbahçe'nin efsane savunmacısı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün yeni transferi vatandaşı Mauricio Lemos'u değerlendirdi.

Fenerbahçe taraftarların unutamadığı isimlerin başında gelen Diego Lugano, Kanarya'nın Mauricio Lemos transferi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Lugano, "Fenerbahçe Lemos transferinde epey yol kat ettikten sonra beni aradı." dedi. Uruguaylı yıldız, "Ben de oyuncuyla ilgili bildiklerimi kulüp yetkililerine anlatarak referans oldum. Transferin öncesinde veya sonrasında Lemos’la konuşma fırsatım olmadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarların unutamadığı isimlerin başında gelen Diego Lugano, Kanarya'nın Mauricio Lemos transferi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Lemos’un milli takım serüvenini de anlatan Lugano, "Alt yaş milli takımlarının çok önemli oyuncularından biriydi. Erken sayılacak yaşta Avrupa’ya transfer oldu. Belki büyük beklentilerin altında kaldı ama henüz yaşı genç ve kendini geliştirmek için zamanı var. Nihayetinde Avrupa’da birkaç sene geçirdikten sonra Fenerbahçe’ye geldi" dedi.

Kendisi gibi Lemos’un da sarı lacivertli formaya uzun yıllar hizmet etmesini isteyen Diego Lugano, "Bu hem oyuncu hem de kulüp için iyi bir kazanım olabilir. Umarım gelecekte bugüne baktığımızda iyi bir transfer hikayesi olduğunu söyleyebiliriz." cümleleri ile sözlerini noktaladı. 

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