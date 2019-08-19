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aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:09
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:09

Diego Laxalt'tan Fenerbahçe'ye şok! 5. tercihi bile değil

Diego Laxalt'tan Fenerbahçe'ye şok! 5. tercihi bile değil

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Milan tarafından satış listesine konulan Diego Laxalt'ın Fenerbahçe'yi düşünmediği öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Şu sıralar adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Uruguaylı yıldız Laxalt’tan sarı lacivertli kulübe kötü haber geldi.

MİLAN LAXALT'TAN ZARAR ETMEK İSTEMİYOR

Milan’ın satış listesine koyduğu yıldız futbolcu için 15 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlenirken, 26 yaşındaki kanat oyuncusuna Fenerbahçe’nin haricinde Fiorentina, Atalanta, Real Betis, Marsilya ve Zenit’in talip olduğu bildirildi. Serie A devine 14 milyon euro’ya gelen Laxalt’ın Süper Lig’i düşünemediği anlaşılırken, Comolli’nin yüksek bonservis istenen klas isimden vazgeçtiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Milan’da 28 maçta forma giyen Laxalt gol ya da asist yapamazken, teknik direktör Marco Giampaolo’nun sol kanatta alternatifi fazla olduğu için öğrencisini gözden çıkardığı vurgulandı.

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