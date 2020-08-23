Diego Godin ve Hulk'un menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

Inter forması giyen Uruguaylı deneyimli stoper Diego Godin ve bir başka önemli oyuncu Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo, İstanbul'a geldi.
“3 BÜYÜKLERLE GÖRÜŞEBİLİRİZ”
Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini ve İstanbul'da yer alan üç büyük takım ile görüşebileceklerini sözlerine eklerken Fenerbahçe sorularına da yanıt verdi.
“TÜRKİYE FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMAK İÇİN GELDİM”
Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor bilhassa onun için geldik. İstanbul'un üç büyük takım ile görüşmek için geldik. Türkiye futboluna katkı sağlamak için geldim.”
FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP
Öte yandan Fenerbahçe sorusuna cevap veren Luiz Henrique Pompeo, “Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" şeklinde konuştu.
Göztepe'nin gündemindeki Yunus Akgün, daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediğini Galatasaray yönetimine bildirdi. Cimbom, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Göz-Göz'e kiralamaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, Samandıra'ya adımını attığı gibi ‘Burada arkadaşlık eksik' tespitinde bulunmuştu. Başarılı antrenör, tespit ettiği ilk sorunu Topuk Yaylası'nda çözüme kavuşturdu.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, son olarak Al Duhail forması giyen ve şu an boşta olan Hırvat golcü Mario Mandzukic için oyuncuyla pazarlıklara başladı. Sarı-Lacivertliler, 34 yaşındaki forvete 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret teklif ederken, Mandzukic kapıyı 8 milyon eurodan açtı. İkili arasında pazarlıklar kıran kırana sürüyor.
Orta sahaya transfer yapması beklenen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Sarpsborg forması giyen 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly transferinde sona geldi. Malili futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelip sözleşmeyi imzalayacağı ifade ediliyor. Hücuma yönelik oynayan orta saha oyuncusu, yaşına göre kuvvetli fiziği, sürati ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.
Trabzonspor, Palmeiras'ta forma giyen 10 numara Gustavo Scarpa için Brezilya ekibine resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Gustavo Scarpa'nın güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro.
Meksika basını, Fenerbahçe'nin anlaştığı Enner Valencia'nın ülkesi Ekvador'daki özel işlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a gidip Sarı-Lacivertlilere imza atacağını yazdı.