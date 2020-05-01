Diego Costa'yı Cim-Bom'a önerdiler

Galatasaray ile Radamel Falcao arasında indirim görüşmeleri devam ederken Polaris Sports, sarı-kırmızılı kulübün önüne sürpriz bir isim getirdi. Dublin merkezli şirket, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Diego Costa için görüşme yapılabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.
31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyucunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar. (Hürriyet)
Galatasaray'da DG Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.
İspanya'nın Atletico Madrid kulübünde oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier hakkında "bahis" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Galatasaray'a Diego Costa önerisi... Polaris Sports şirketi, transferde ismi Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir golcü gündeme geldi. Rumen basını, sarı-lacivertli ekibin Reading forması giyen George Puscas'ı kadrosuna katacağını iddia etti. Reading'in salgın dolayısıyla krizde olduğu ve golcü oyuncusunu satacağı aktarıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren İtalya'da, salgından zarar görenlere destek olmak amacıyla düzenlenen açık artırmada Maradona'nın Napoli forması 55 bin Euro'ya Türk lirasıyla 425 bin TL'ye satıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2 Mayıs 2020 saat 15.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya gelecek
İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonu tamamlama hedeflerini yineledi.