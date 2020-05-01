Diego Costa'yı Cim-Bom'a önerdiler

Galatasaray'a Diego Costa önerisi... Polaris Sports şirketi, transferde ismi Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.

Galatasaray ile Radamel Falcao arasında indirim görüşmeleri devam ederken Polaris Sports, sarı-kırmızılı kulübün önüne sürpriz bir isim getirdi. Dublin merkezli şirket, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Diego Costa için görüşme yapılabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyucunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar. (Hürriyet)