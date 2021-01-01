Diego Costa'nın rotası İstanbul'a döndü

Atletıco Madrid ile sözleşmesini fesheden Diego Costa'nın ismi bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. İspanyol yıldızın transferi konusunda flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Atletico'nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.
LA LİGA DEFTERİ KAPANDI
Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir İspanyol kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya La Liga yolu kapanmış durumda.
ROTASI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Aynı şekilde yıldız futbolcu A.Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea'ye gitmesi halinde de tazminat ödeyecek. Bu nedenle İspanyol yıldızın rotası Türkiye'ye döndü
BİZZAT GÖRÜŞÜP TEKLİF ETTİ!
Diego Costa'nın menajerinin hem yüksek maaş beklentisi hem de tazminat tehlikesi olmadığı için Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasa geçip bizzat teklifte bulunduğu öğrenildi.
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