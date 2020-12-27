Diego Costa için son iddia Fenerbahçe

İspanya basınında çıkan haberlere göre; Atletico Madrid'den ayrılacak olan golcü futbolcu Diego Costa'ya Fenerbahçe de talip oldu. Brezilyalı oyuncu için en iyi teklifler Everton, Napoli, Fenerbahçe ve Tottenham’dan geldi.
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Abdurrahim Albayrak, deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle Trabzonspor maçına takımın başında çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi, "Beklediğimizden daha kolay oldu" dedi.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini aldı.
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, takımda kalmak istediğini açıkladı.