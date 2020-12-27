Diego Costa için son iddia Fenerbahçe

AKŞAM

Uzun bir süredir adı Galatasaray ile anılan Diego Costa için son iddia da Fenerbahçe oldu.

İspanya basınında çıkan haberlere göre; Atletico Madrid'den ayrılacak olan golcü futbolcu Diego Costa'ya Fenerbahçe de talip oldu. Brezilyalı oyuncu için en iyi teklifler Everton, Napoli, Fenerbahçe ve Tottenham’dan geldi.

