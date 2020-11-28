  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:56
  • |
  • Son Güncelleme:

Diego Armando Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Diego Armando Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Paylaş

Skorer

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Diego Armando Maradona'nın son görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu videoda efsane futbolcunun zorlukla yürümesi ve yanındaki iki kişi dikkat çekti.

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan ve geçtiğimiz Çarşamba günü hayata veda eden Diego Armando Maradona'nın çok konuşulacak bir görüntüsü ortaya çıktı.

60 yaşında hayata gözlerini yuman Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, Kasım ayının başında beyin ameliyatı geçirmişti. Beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque, operasyonun ardından Arjantinli efsane ile bu hatıra fotoğrafını çektirmişti. Hatta Arjantinli efsanesinin ailesi, Maradona'nın söz konusu fotoğrafını izinsiz paylaştığı gerekçesiyle doktor Leopoldo Luque'ye tepki göstermişti.

İSTİRAHAT İÇİN EVİNE GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞ

Aile, Diego Maradona'nın son fotoğrafının bir ameliyat pozu olarak tarihe geçmesinden rahatsız olmuştu fakat Maradona'nın son görüntüsünün bu fotoğraf olmadığı ortaya çıktı.

Arjantinli efsane ameliyatı sonrası klinikten ayrılıp istirahat için San Andres'teki evine geçmişti.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak ortaya çıkan görüntüde Maradona'nın ameliyat sonrası evine giderken çekilen bir videosu ortaya çıktı.

İstirahat için gittiği fakat son nefesini verdiği eve doğru yürürken Maradona'nın komşularından birinin çektiği video tespit edildi.

"HOLA DIEGO"

Videoda küçük bir kız Maradona'ya 'Hola Diego'(Merhaba Diego) diye sesleniyor. Bu sesi duyan efsanenin ise ona dönerek el salladığı görülüyor.

Maradona'nın selamına karşılık vermesi üzerine çok heyecanlanan kız 'Maradona bana el salladı' diyor.

GÖRÜNTÜLER TARİHE GEÇTİ

Bu görüntüler Arjantinli futbol efsanesi Maradona'nın son görüntüleri olarak tarihteki yerini aldı.

ZORLUKLA YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Videoda dikkat çeken diğer bir detay ise Maradona'nın oldukça bitkin durumda olduğu ve iki kişiye tutunarak zorlukla yürümesi oldu. Oldukça kırılgan gözüken Maradona'nın arkasında takip eden bir kişinin ise elinde tekerlekli sandalyeyle ona eşlik ettiği görülüyor.

UYKUSUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Daha sonra evine ulaşan Maradona geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saat 11 sularında hayata gözlerini yumdu. Uykusunda hayatını kaybettiği belirlenen Maradona'nın ölümü tüm dünyayı yasa boğdu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Yanındaki iki kişi dikkat çekti
Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Yanındaki iki kişi dikkat çekti

Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Yanındaki iki kişi dikkat çekti

Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti
Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti

Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti

Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş
Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş

Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir-Denizlispor | CANLI
Başakşehir-Denizlispor | CANLI

Başakşehir-Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

Terim'den Kerem Aktürkoğlu kararı
Terim'den Kerem Aktürkoğlu kararı

Terim'den Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla şans verme kararı aldı.

Ortalığı karıştıran Maradona iddiası!
Ortalığı karıştıran Maradona iddiası!

Ortalığı karıştıran Maradona iddiası!

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin basında çeşitli haberler çıkarken, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'ya yakın bir gazeteci efsane futbolcu için "Fakir öldü" dedi.

Terim yönetime 3 futbolcunun ismini verdi
Terim yönetime 3 futbolcunun ismini verdi

Terim yönetime 3 futbolcunun ismini verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında transfer edilmesini istediği 3 futbolcunun ismini yönetime iletti. Başarılı antrenör; Salih Uçan, Henry Onyekuru ve Roman Yaremchuk'u mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

Cimbom Belhanda'nın yerine Alman panzeri getiriyor
Cimbom Belhanda'nın yerine Alman panzeri getiriyor

Cimbom Belhanda'nın yerine Alman panzeri getiriyor

Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'ın hedeflerinden biri de 10 numara transferi. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın yerine Max Meyer'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Alman yıldızın mutlaka transfer edilmesini istiyor.

6 eksiği olan Erol Bulut, derbi 11'ini belirledi
6 eksiği olan Erol Bulut, derbi 11'ini belirledi

6 eksiği olan Erol Bulut, derbi 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.