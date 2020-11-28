Diego Armando Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Diego Armando Maradona'nın son görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu videoda efsane futbolcunun zorlukla yürümesi ve yanındaki iki kişi dikkat çekti.

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan ve geçtiğimiz Çarşamba günü hayata veda eden Diego Armando Maradona'nın çok konuşulacak bir görüntüsü ortaya çıktı.

60 yaşında hayata gözlerini yuman Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, Kasım ayının başında beyin ameliyatı geçirmişti. Beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque, operasyonun ardından Arjantinli efsane ile bu hatıra fotoğrafını çektirmişti. Hatta Arjantinli efsanesinin ailesi, Maradona'nın söz konusu fotoğrafını izinsiz paylaştığı gerekçesiyle doktor Leopoldo Luque'ye tepki göstermişti.

İSTİRAHAT İÇİN EVİNE GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞ



Aile, Diego Maradona'nın son fotoğrafının bir ameliyat pozu olarak tarihe geçmesinden rahatsız olmuştu fakat Maradona'nın son görüntüsünün bu fotoğraf olmadığı ortaya çıktı.

Arjantinli efsane ameliyatı sonrası klinikten ayrılıp istirahat için San Andres'teki evine geçmişti.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak ortaya çıkan görüntüde Maradona'nın ameliyat sonrası evine giderken çekilen bir videosu ortaya çıktı.

İstirahat için gittiği fakat son nefesini verdiği eve doğru yürürken Maradona'nın komşularından birinin çektiği video tespit edildi.

"HOLA DIEGO"



Videoda küçük bir kız Maradona'ya 'Hola Diego'(Merhaba Diego) diye sesleniyor. Bu sesi duyan efsanenin ise ona dönerek el salladığı görülüyor.

Maradona'nın selamına karşılık vermesi üzerine çok heyecanlanan kız 'Maradona bana el salladı' diyor.

GÖRÜNTÜLER TARİHE GEÇTİ

Bu görüntüler Arjantinli futbol efsanesi Maradona'nın son görüntüleri olarak tarihteki yerini aldı.

ZORLUKLA YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ



Videoda dikkat çeken diğer bir detay ise Maradona'nın oldukça bitkin durumda olduğu ve iki kişiye tutunarak zorlukla yürümesi oldu. Oldukça kırılgan gözüken Maradona'nın arkasında takip eden bir kişinin ise elinde tekerlekli sandalyeyle ona eşlik ettiği görülüyor.

UYKUSUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Daha sonra evine ulaşan Maradona geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saat 11 sularında hayata gözlerini yumdu. Uykusunda hayatını kaybettiği belirlenen Maradona'nın ölümü tüm dünyayı yasa boğdu.