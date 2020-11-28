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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:13
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Diego Armando Maradona'nın serveti tartışma konusu oldu

Diego Armando Maradona'nın serveti tartışma konusu oldu

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Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin basında çeşitli haberler çıkarken, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'ya yakın bir gazeteci efsane futbolcu için "Fakir öldü" dedi.

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. Maradona'ya yakın olan Luis Ventura adlı Arjantinli gazeteci efsane için, "Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü" ifadesini kullandı. İddiaya göre, Maradona öldüğünde hesabında 75 bin sterlinden (781 bin 943 TL) daha az para vardı. Bunun nedeninin ise Maradona'nın aşırılık içinde yaşaması ve çevresindeki insanların cömertliğinden yararlanması olduğu belirtildi.

33 MİLYON STERLİN VERGİ BORCU

Öldüğünde yaklaşık 33 milyon sterlin (344 milyon 54 bin TL) vergi borcu olduğu kaydedilen Maradona'nın İtalya'da uzun süredir devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele etmesine yardım eden avukat Angelo Pisani de Arjantinli futbol adamının çok az parası olduğunu iddia ederek, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti" dedi. Pisani ayrıca, "Parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, onu çevreleyen ve onu kullanan insanlarla konuşun. Cebinde hiçbir zaman 100 eurodan fazla olmamıştı" açıklamasında bulundu.

150 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE MALI VAR

Aynı zamanda Maradona’nın 150 milyon sterlin (1 milyar 566 milyon 337 bin TL) değerinde mal varlığı olduğu, bunlar arasında; mücevherler, arazi, Buenos Aires'in merkezinde bir bina, birkaç daire, 6 lüks araba, Küba ve İtalya'daki yatırımlar ile Çin'deki futbol okullarının yer aldığı belirtildi. Maradona’nın Belarus kulübü Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin kazandığı da söyleniyor.

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