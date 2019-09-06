Diego Armando Maradona, Gimnasia La Plata'nın yeni teknik direktörü oldu

Son olarak Meksika takımı Dorados'ta çalışan ancak sağlık problemleri nedeniyle görevini yarıda bırakan Maradona, "Sonunda resmiyet kazandı. Gimnasia'nın yeni teknik direktörü olduğum için mutluyum. Başka Gabriel Pellegrino'ya bana verdiği bu fırsat için teşekkür ediyorum. Tüm kalbim ve ruhumla Gimnasia'nın başarılı olması için çalışacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gimnasia Başkanı Pellegrino, "Maradona'yı takımın başına getirdiğim için çok mutluyum. Sonunda kulübe bir baba figürü kazandırabildik. Çok zor zamanlardayız ve Maradona gibi güçlü bir karaktere ihtiyaç duyuyorduk." dedi.

Gimnasia La Plata, 24 takımlı Arjantin Süper Ligi'nde geri kalan 5 haftada 1 puan ile 24. sırada bulunuyor.