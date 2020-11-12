Diego Armando Maradona 8 gün sonra taburcu edildi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de tartışılan isim Samatta Fenerbahçe'de tartışılan isim Samatta Fenerbahçe'de son dört haftadır gol bulamayan Samatta'nın performansı tartışma konusu. Papiss Cisse ile birlikte ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran ismi durumunda olan Tanzanyalı santrfor, şut karnesinde stoper Serdar Aziz'in bile gerisinde kaldı.

İşte Galatasaray'daki başarının perde arkası İşte Galatasaray'daki başarının perde arkası Zirveye ortak olan Galatasaray'da oyuncuların performansına göre her hafta değişen ilk 11'ler 3 maçlık serinin yolunu açtı.

Abdullah Avcı'dan takıma motivasyon konuşması Abdullah Avcı'dan takıma motivasyon konuşması Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, takımla ilk antrenmanına çıkarken, oyuncularına da moral konuşması yaptı.

G.Saray'da ilk transfer yeni başkan! G.Saray'da ilk transfer yeni başkan! Aslan, ara transfer döneminden hemen önce yeni başkanını belirleyecek. Sarı-Kırmızılı kulüpte kongre tarihi yaklaşıyor. Adaylar çalışmalarını hararetli şekilde sürdürürken bir yandan da takıma yapılacak takviyeler planlanıyor.

Beşiktaş'ın elinde 13 futbolcu kaldı Beşiktaş'ın elinde 13 futbolcu kaldı Beşiktaş'ta milli takımlarına giden oyuncuların yanı sıra sakat futbolculara, 3 de Kovid-19 vakası eklenince Ümraniye'de 13 oyuncu kaldı. Bu durum idman programını da değiştirdi.