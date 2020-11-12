Diego Armando Maradona 8 gün sonra taburcu edildi

Subdural kanama teşhisiyle beyninden ameliyat edilen Maradona, kaldığı Olivos Kliniği'nden ayrıldı.
Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, 60 yaşındaki eski futbolcunun iyileşme sürecine evinde devam edeceğini, bu süre zarfında alkol bağımlılığından kurtulmak için de tedavi göreceğini belirtti.
Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.
Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Fenerbahçe'de son dört haftadır gol bulamayan Samatta'nın performansı tartışma konusu. Papiss Cisse ile birlikte ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran ismi durumunda olan Tanzanyalı santrfor, şut karnesinde stoper Serdar Aziz'in bile gerisinde kaldı.
Zirveye ortak olan Galatasaray'da oyuncuların performansına göre her hafta değişen ilk 11'ler 3 maçlık serinin yolunu açtı.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, takımla ilk antrenmanına çıkarken, oyuncularına da moral konuşması yaptı.
Aslan, ara transfer döneminden hemen önce yeni başkanını belirleyecek. Sarı-Kırmızılı kulüpte kongre tarihi yaklaşıyor. Adaylar çalışmalarını hararetli şekilde sürdürürken bir yandan da takıma yapılacak takviyeler planlanıyor.
Beşiktaş'ta milli takımlarına giden oyuncuların yanı sıra sakat futbolculara, 3 de Kovid-19 vakası eklenince Ümraniye'de 13 oyuncu kaldı. Bu durum idman programını da değiştirdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, “İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp hep beraber yolumuza devam edeceğiz” dedi.