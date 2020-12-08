Diego Armanda Maradona'nın yardıma muhtaç 50 aileye baktığı ortaya çıktı

Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası daha da zora giren ihtiyaç sahibi ailelerle için milyonlarca Arjantin Pesosu yatırımı yapan ve her ay düzenli olarak bu ailelere destek veren efsane yıldız, alkışları topladı.
50 AİLEYE YARDIM
Ölmeden önce avukatları ve ailesiyle görüşerek yardımlarda herhangi bir sorun yaşanmaması için teminat hazırladı. Maradona, kendisi ölse bile yardımların düzenli biçimde ailelere ulaşacağı bir sözleşme hazırladı. Böylece Maradona’nın banka hesabından bu 50 aileye yardımlar gitmeye devam ediyor. Bu 50 aileyi Maradona’nın bizzat tanıdığı da aktarıldı.
Diego Armando Maradona'nın ani vefatı herkesi yasa boğarken çıkan yeni detaylar herkesi duygulandırdı. Arjantin basınında yer alan haberlerde, Maradona'nın vefat etmeden önce Buenos Aires'te 50 ihtiyaç sahibi aileye baktığı öğrenildi.
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