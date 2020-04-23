Diego Angelo: Havlu atmadık, son düdüğe kadar savaşacağız

Devre arasında Antalyaspor’dan Hes Kablo Kayserispor’a kiralık olarak gelen Diego Angelo, Coranvirüs salgını nedeniyle lige verilen arada Antalya’da yaşayan ailesiyle vakit geçiriyor. Futbolu ve takım arkadaşlarımı özlediğini söyleyen Diego Angelo, "Günler zor geçiyor. Çok yemek yiyoruz ama gerekli antrenman yapamıyoruz. Şu an Antalya’dayım, ailem burada. Her sabah antrenman yapmaya çalışıyorum. Yemek yiyorum. Çocuklarımla oynuyorum. Her günümüz böyle geçiyor. Zaman zaman eşimle markete gidip alışveriş yapıyoruz. Futbolu ve takım arkadaşlarımı özledim. Taraftarı özledim" dedi. Diego Angelo, "Kayserispor ailesini çok seviyorum. Ben geldiğimde çok büyük destek verdiler. Benim Kayserispor’da ilk maçımda benim ismimi söylediklerinde çok mutlu oldum. Maçta ne zaman ben top kazanıyorum alkışlıyorlar. Çok önemli destek veriyorlar bize. Bize her maç büyük destek veriyorlar. Taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Kayseri’ye ve Kayserispor taraftarına layık olmak için çabalıyoruz. Ligin ikinci yarısında iyi bir grafik çizdik. Ligler tekrar başlarsa eğer kalan 8 maçta başarılı olup kümede kalmak istiyoruz. Biz havlu atmıyoruz. Son düdüğe kadar savaşacağız. Herkes ile bu hedefe ulaşacağız ve ligde kalacağız" diye konuştu.
Başarılı stoper, önümüzdeki sezonlar ile ilgili bir planlama yapmadığını da ifade ederek, "Ben Kayserispor’a kiralık geldim. Antalyaspor’da 1+1 yıllık daha sözleşmem var. Ama tabi ki biz ne olacak bilmiyoruz. Her gün farklı gün yaşıyoruz. Ben 3 ay sonrasını düşünmüyorum sadece gün gün düşünüyorum. Kayseri bana çok büyük destek verdi. Kayserispor çok iyi bir takım ve sezon sonu bakacağız duruma göre" yorumunda bulundu.
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş yönetiminin maaş indirim talebine olumsuz cevap verdiği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan bu haberi yalanladı.
İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezonun takviyeleri için çalışmalarına başladı. Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal, bu transfer için 45 milyon Pound'u gözden çıkardı.
Avrupa'nın üst düzey liglerinin tamamı koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Liglerin oynanması için alternatif çözümler arayan UEFA, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi planlarını da yapmaya çalışıyor. Konuyla ilgili Sun Sport'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in kalan 8 maçının nerede oynanacağı tartışma konusu olurken Katar'dan çarpıcı bir öneri geldi. Katar hükûmeti, Süper Lig'in ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu. Bu öneri sonrası gözler TFF'ye çevrildi.
Fenerbahçe'nin, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Callejon için oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme sunarken yıllık 2,5 milyon Euro maaş önerdi. Callejon ise yıllık 3 milyon Euro talep ediyor.
Volkan Babacan ve Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş; Nurullah Aslan, Oğulcan Çağlayan ve Yunus Mallı'yı da kadrosuna katmak istiyor.
Ülkesi Kamerun'dan Galatasaray alt yapısında denenmek üzere davet edilen ve ilk olarak Antalya'ya gelen 19 yaşındaki genç futbolcu Uriel Sob, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) engeline takılınca tüm planları altüst oldu. Kısıtlamalar nedeniyle ne İstanbul'a, ne ülkesine gidebilen genç futbolcu antrenmanlarını tek başına üniversite kampüsünde sürdürüyor.