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  3. Didier Zokora'dan Seri'ye transfer mesajı: İyi bir tercih yaptın

Didier Zokora'dan Seri'ye transfer mesajı: İyi bir tercih yaptın

Didier Zokora'dan Seri'ye transfer mesajı: İyi bir tercih yaptın

Trabzonspor'un eski futbolcusu Didier Zokora, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Jean Michael Seri'yi tebrik etti.

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Zokora, Galatasaray ile her konuda anlaşan Jean Michael Seri'ye sosyal medyadan mesaj yolladı.

Zokora, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Galatasaray'da iyi şanslar Seri. İyi bir tercih yaptın. Uzun süre Türkiye'deydim ve çok güzel günler geçirdim. Türkiye harika bir ülke, keyfini çıkar. Ve Trabzonspor'a sakın gol atma.'' sözlerini kullandı.

2011-14 yılları arasında Trabzonspor'da oynayan Zokora, 2017'de futbol kariyerini sonlandırmıştı.

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