Didier Drogba, Wesley Sneijder'a seslendi: Hadi dönelim!

Galatasaray'ın 11 Aralık 2014 tarihinde Juventus'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede oynayan oyuncular, 7 yıl sonra buluştu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, Muslera, Drogba, Sneijder ve Riera o gün ile ilgili sohbet etti.
Wesley Sneijder, Muslera'ya, "Galatasaray'ın yeni başkanı mı oldun" diye espri yaparken, Didier Drogba da Sneijder'e "Hadi geri dönelim" diyerek sarı-kırmızılı ekibe geri dönmeyi önerdi. Sneijder de bu söze "Dönelim dostum" şeklinde cevap verdi.
Rumen on numara Ianis Hagi'nin Rangers'tan ayrılık ihtimali giderek artıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Arsenal'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Mesut Özil'in yeni adresi merak ediliyor.
Beşiktaş'ın gün geçtikçe yükselen 37'lik yıldızı Atiba Hutchinson, skor katkısı anlamında Aboubakar'ın ardından takımın en iyi 2. oyuncusu konumunda yer alıyor.
Büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arası golcü transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan isimlere yönelirken, şimdilik iki isim ön plana çıktı: Mario Mandzukic ve Ahmed Musa...
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sabrını sonunda taşırdı! Başarılı antrenör, konuyla ilgi Siyah-Beyazlı yönetimle bir araya gelip “Antrenmana çıkıyor, 10 dakika sonra sakat olduğunu söyleyerek tesisleri terk ediyor. Takımın düzenini ve disiplinini bozuyor. Bir an önce kadro dışı bırakıp, takımdan uzaklaştırmalıyız” ifadelerini kullandı.