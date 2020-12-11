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aksam.com.tr
  • 11 Aralık 2020 Cuma 21:25
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Didier Drogba, Wesley Sneijder'a seslendi: Hadi dönelim!

Didier Drogba, Wesley Sneijder'a seslendi: Hadi dönelim!

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Galatasaray'ın 2013'te Juventus'u mağlup ettiği mücadelenin kahramanları bir araya geldi.

Galatasaray'ın 11 Aralık 2014 tarihinde Juventus'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede oynayan oyuncular, 7 yıl sonra buluştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, Muslera, Drogba, Sneijder ve Riera o gün ile ilgili sohbet etti.

Wesley Sneijder, Muslera'ya, "Galatasaray'ın yeni başkanı mı oldun" diye espri yaparken, Didier Drogba da Sneijder'e "Hadi geri dönelim" diyerek sarı-kırmızılı ekibe geri dönmeyi önerdi. Sneijder de bu söze "Dönelim dostum" şeklinde cevap verdi.

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