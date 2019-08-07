Didier Drogba, Galatasaray'ın Bakayoko transferi için devreye girecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların efsane ismi Didier Drogba, Bakayoko'yu transfer için ikna edecek.

Santrfor ve orta saha takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray'da gözler Radamel Falcao ve Tiemoue Bakayoko'da! Chelsea'de Frank Lampard'ın kadroda düşünmediği ve kendisinden kulüp bulması istenen Fildişi Sahili asıllı Fransız yıldızda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Terim'in Bakayoko'nun son durumunu sorduğu, oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra transferine onay verdiği öğrenildi. Chelsea'de kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki orta saha için harekete geçildiği, Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'ın Londra'ya gittiği belirtildi.

Geçen sezonu Milan'da kiralık geçiren Fransız yıldızın yeniden yükselişe geçebileceği, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir kulübe gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

DIDIER DROGBA DEVREYE GİRECEK!

Chelsea'de efsaneleşen, bir dönem Galatasaray'da da top koşturan ve sarı-kırmızılı kulüple iyi ilişkileri olan Didier Drogba'nın bu transferde devreye gireceği belirtildi.

Fildişi Sahili asıllı olan Bakayoko ile görüşme yapacak olan Didier Drogba, 24 yaşındaki yıldıza Galatasaray'ı anlatacak. Taraftardan, atmosferden ve İstanbul'dan bahsedecek olan Drogba'nın Fatih Terim'e de ayrı bir parantez açacağı, Bakayoko'ya "Ondan çok şey öğrenebilirsin. Tam bir kazanan" diyeceği öğrenildi.

Drogba'nın ayrıca eski takım arkadaşı olan Frank Lampard ve Chelsea yönetiminin de bu transfer için yardımcı olmalarını isteyeceği kaydedildi.

KENDİSİNE GÖSTERİLEN İLGİDEN ŞİMDİDEN MEMNUN!

Galatasaraylı taraftarın özellikle sosyal medya platformlarında kendisine ulaşmasından memnun kalan Bakayoko'nun, 'Yeniden yükseliş' için Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'ın Bakayoko'yu ilk etapta kiralamak istediği, Chelsea'yle olan anlaşmasına satın alma opsiyonu da koydurmayı düşündüğü de kulislerde konuşulan bilgiler arasında.

(Habertürk)