Didier Drogba, Fildişi Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde aday oldu

Galatasaray'da bir dönem futbol oynayan eski efsane futbolcu Didier Drogba, emekli olduktan sonra bir süredir futboldan uzak kalmıştı. Didier Drogba'nın Fildişi Sahili'nde futbol federasyonu başkanlığına aday olduğu ve seçim hazırlıklarına başladığı belirtildi.
DROGBA, ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre bir süredir ülkesinde futbol adına faaliyetlerde bulunan 41 yaşındaki Didier Drogba, Fildişi Futbol Federasyonu'nun aralık ayında yapılacak başkanlık seçimlerine aday oldu. Drogba'nın başkanlık için çalışmalara başladığı belirtildi. Drogba ile birlikte eski futbolculardan Bonaventure Kolou da federasyon seçimlerinde aday olacak. Ayrıca mevcut başkan Sidy Diallo'nun da eleştirilmesine rağmen aday olabileceği belirtildi.
(Futbol Arena)
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