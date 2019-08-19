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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47

Didier Drogba, Fildişi Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde aday oldu

Didier Drogba, Fildişi Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde aday oldu

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Galatasaray'ın da eski oyuncularından olan Didier Drogba, ülkesinde futbol federasyonuna aday oldu.

Galatasaray'da bir dönem futbol oynayan eski efsane futbolcu Didier Drogba, emekli olduktan sonra bir süredir futboldan uzak kalmıştı. Didier Drogba'nın Fildişi Sahili'nde futbol federasyonu başkanlığına aday olduğu ve seçim hazırlıklarına başladığı belirtildi.

DROGBA, ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre bir süredir ülkesinde futbol adına faaliyetlerde bulunan 41 yaşındaki Didier Drogba, Fildişi Futbol Federasyonu'nun aralık ayında yapılacak başkanlık seçimlerine aday oldu. Drogba'nın başkanlık için çalışmalara başladığı belirtildi. Drogba ile birlikte eski futbolculardan Bonaventure Kolou da federasyon seçimlerinde aday olacak. Ayrıca mevcut başkan Sidy Diallo'nun da eleştirilmesine rağmen aday olabileceği belirtildi.

(Futbol Arena)

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