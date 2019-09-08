Didier Deschamps'ın aklı hala Türkiye yenilgisinde: O maçı unutamayız, silemeyiz

Arnavutluk maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Didier Deschamps, Türkiye'de oynanan karşılaşma hakkında bir soru yöneltmesiyle "O maçı silemeyiz" ifadelerini kullandı.

"O MAÇI UNUTAMAYIZ, SİLEMEYİZ"

Deschamps, "Türkiye'de alınan yenilgi sonrası üst üste 2 maç kazanıldı. Oyuncuların reaksiyonundan memnun musunuz? Bu başarısızlık kesinlikle unutuldu mu?" sorusuna "O maçı unutamayız, silemeyiz. Ancak Andorra'da reaksiyon göstermiştik. Bu galibiyet, bizim yapamadıklarımızı telafi etmeyecek. O gece hiçbir şeyi doğru yapmadık. Arnavutluk karşısında ise alışkın olduğumuz gibi oynadık. Bu maçtan korkmadım çünkü şu an Eylül ayındayız. O maç ise Haziran ayında oynandı" dedi.

Türkiye, 8 Haziran'da oynana maçta Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle Fransa'yı 2-0 mağlup etmişti.

(Sporx)