Dick Advocaat'tan flaş Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, ülkesi Hollanda’da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Sarı Lacivertli camia için çalışırken futbolcuların kendisini sevmediğini de itiraf etti.
Kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada gündem olan tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe kariyerimde oyuncuların çoğu beni sevmezdi. Bazı kalitesizlikleri yüzlerine söylüyordum. Bu taraftara bu mücadele yakışmıyordu çünkü. Yönetimle problemler oldu. Kalsaydım takımda tahmin edilmeyecek değişiklikler olacaktı. Gerçekler sezon sonu acı tecrübe oluyor” dedi.
Fox TV'deki sahur programına katılan Emre Belözoğlu, “Umarım şu günler hayırlısıyla bir an önce biter. Fenerbahçe olarak ise bu sezon şampiyonluk zor gözüküyor. Hedefimiz şu anda Türkiye Kupası'nı kazanmak” diye konuştu.
Siyah-Beyazlılar'ın transfer döneminde ilk takviyesi olmasına kesin gözüyle bakılan Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, sezon sonunda Akdeniz ekibine veda etmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, ülkesi Hollanda'da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Sarı Lacivertli camia için çalışırken futbolcuların kendisini sevmediğini de itiraf etti.
İsrail basını, Trabzonspor'un 22 yaşındaki Mohammed Abu Fani ile görüşmelere başladığını yazdı. Bordo-Mavililer 2 sene önce Nwakaeme'yi de İsrail'den getirmişti. Üstelik iki oyuncunun da menajeri aynı.
Romanya devi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray ile oynadıkları maçta temsilcimizi eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve geç de olsa sözünü tuttuğunu açıkladı. Becali, yaptığı açıklamada "Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım" diye Tanrı'ya söz vermiştim. Koronavirüsü var ama bu sözümü 12 yıl sonra tutuyorum" dedi.
Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.
Paris Saint-Germen'in yıldız futbolcusu Neymar, annesi Nadine Gonçalves'in, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan biseksüel olduğu için ayrıldığı iddia edilmişti. Brezilya basınında yer alan haberde Ramos'un, Neymar'ın aşçısıyla ilişkisi olduğunun ortaya çıkması nedeniyle, Brezilyalı oyuncunun Ramos'u evden kovduğu belirtildi.