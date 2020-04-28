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aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 07:39
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  • 28 Nisan 2020 Salı 07:39

Dick Advocaat'tan flaş Fenerbahçe itirafı

Dick Advocaat'tan flaş Fenerbahçe itirafı

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, ülkesi Hollanda'da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Sarı Lacivertli camia için çalışırken futbolcuların kendisini sevmediğini de itiraf etti.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, ülkesi Hollanda’da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Sarı Lacivertli camia için çalışırken futbolcuların kendisini sevmediğini de itiraf etti.

Kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada gündem olan tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe kariyerimde oyuncuların çoğu beni sevmezdi. Bazı kalitesizlikleri yüzlerine söylüyordum. Bu taraftara bu mücadele yakışmıyordu çünkü. Yönetimle problemler oldu. Kalsaydım takımda tahmin edilmeyecek değişiklikler olacaktı. Gerçekler sezon sonu acı tecrübe oluyor” dedi.

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