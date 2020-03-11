Dick Advocaat: Arsenal'in Orkun Kökçü'yü istediği haberleri doğru görünüyor

FoxSport'a konuşan Dick Advocaat, Orkun Kökçü'ye Arsenal'in ilgisi olması konusunda, "Okuduklarım doğru görünüyor" derken şu ana kadar resmi bir teklifin ise kulübe ulaşmadığını sözlerine ekledi. Advocaat, oyuncunun Premier Lig'e olası transferinde ülkeye ve lige uyum sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin soruya ise, "Her yerde oynayabileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.
Eski Fenerbahçeli ve aynı zamanda Feyenoordlu Pierre Van Hooijdonk ise Orkun Kökçü'nün yüksek bonservisli bir futbolcu olma potansiyeli olduğunu söyleyerek genç futbolcu için "Henüz 34 maçlık bir sezon oynamadı" sözlerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında Arsenal'in Orkun Kökçü için 25 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedelini gözden çıkardığına ilişkin haberler çıkmıştı.
Türkiye U21 kadrosunda da yer alan 19 yaşındaki Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda Ligi'nde 22, Avrupa Ligi'nde 5 maç oynamış ve toplamda 3 gol 6 asist kaydetmişti.
(Sporx)
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Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, takımın geleceği parlak olan Türk futbolcusu Orkun Kökçü'ye Arsenal'in ilgisi olduğuna yönelik söylentilerle ilgili konuştu.