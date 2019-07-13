Diaz piyangosu

AKŞAM

REAL Madrid, yaptığı transferler sonrası kadrosunu da eritmeye çalışıyor. Gol yollarında kalabalıklaşan İspanyol devi, şans veremeyeceği oyuncuları yollamaya bakıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Lyon’dan 21.5 milyon euroya alınan Mariano Diaz, Zidane’ın planlarında yok. Oyuncunun tapusuyla ya da kiralık gönderileceği belirtiliyor. İspanyol medyası, Diaz için Valencia ve F.Bahçe’nin talip olduğunu konuşuyor. R. Madrid çıkışlı Dominikli golcü, 2017’de Lyon’a 8 milyon euroya satıldı. 17-18 sezonunda Lyon formasıyla ligde 34 maçta 18 gol, 5 asistle oynadı. Avrupa Ligi’ndeki 9 maçta da 2 gol 1 asist yaptı. Sonraki sezon ise 21.5 milyon euroya tekrar R.Madrid’e döndü. Beklentiler çok büyüktü ancak geçen sezon ligde 13 maçta 3 gol attı. Devler Ligi’nde de 5 mücadelede 1 gol attı. Mariano Diaz, F.Bahçe’de kendini bulabilir.

SOLDADO GRANADA’YA

FENERBAHÇE’DEN ayrılan tecrübeli golcü Roberto Soldado, Granada ile büyük oranda anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’deki iki sezonda 19 gol ve 11 asistle oynamıştı. Granada, bu sezon La Liga’da iddiasını ortaya koymak istiyor.

TREZEGUET’YE 15 VERİN!

KASIMPAŞA Başkanı Hilmi Özkök, Mahmoud Trezeguet için 15 milyon euro isteidklerini söyledi. Özkök, “Aston Villa ve başka bir İngiliz’den teklif geldi. Biri 5, biri de 7.5 verdi. Ancak bu kabul edilmedi. 15 milyon eurodan aşağısına vermeyiz, kulüpte kalır” dedi

CARLO İSTEDİ ELJİF BİTİYOR

NAPOLİ, Eljif Elmas’ı kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçirecek. Fenerbahçe’nin bu transferden net 15 milyon euro, sonraki başarı bonuslarından ise 3 milyon euro kazanacağı kaydedildi. 19’luk Makedon orta saha oyuncusu için İngiliz Manchester City, Atletico Madrid, Inter gibi takımların da sırada olduğu biliniyordu, kazanan ısrarlı Carlo Ancelotti’nin takımı Napoli oldu...

SKRTEL: ACELEM YOK

FENERBAHÇE’NİN mukavelesini uzatmak için görüştüğü 34 yaşındaki stoper Martin Skrtel, geleceği hakkında konuştu: Yaşımdan dolayı görüşmeler olumlu sonuçlanmadı. Birçok takımla görüştüm. Benim de önceliklerim var ve acele etmek istemiyorum. Belki başka bir ülke olur.

MESUT ÖZiL GiTSiN

SPORTS Mole, Arsenal taraftarının kulüpte hangi oyuncuları istemediğini oyladı. Shkodran Mustafi en çok istenilmeyen oyuncu olurken, Elneny %85 ile ikinci, Mesut Özil %78’le üçüncü, Mhkitaryan ise yüzde 72 ile dördüncü oldu. Arsenal taraftarı, Mesut’un performansını beğenmiyor.

JOSEF’TEN 5 MİLYON EURO

GEÇEN sezon Fenerbahçe’nin Al Ahli’ye 12 milyon euroya sattığı Josef de Souza’dan kalan 5 milyon euro da alındı. Suudi ekibi, Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe’ye 5 milyon euro ödendiği ve problem kalmadığını açıkladı. Ödemeler, gecikmeye uğramıştı.