Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Diallo: G.Saray'ı merak ediyorum ve İstanbul'daki maçta neler olacağını bizzat görmeyi istiyorum

Diallo: G.Saray'ı merak ediyorum ve İstanbul'daki maçta neler olacağını bizzat görmeyi istiyorum

Diallo: G.Saray'ı merak ediyorum ve İstanbul'daki maçta neler olacağını bizzat görmeyi istiyorum

PSG futbolcusu Diallo, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakiplerini değerlendirdi ve Galatasaray hakkında konuştu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'nin futbolcusu Diallo, Fransız basınına yaptığı açıklamda sarı kırmızılı takımın grubunu değerlendirdi. 

Biz ve Real Madrid şu anda favori gibi duruyoruz. Ancak Galatasaray da izlediğim kadarıyla iyi bir takım. İstanbul'da, olağanüstü bir atmosfer olacak. Galatasaray'ı merak ediyorum ve İstanbul'daki maçta neler olacağını bizzat görmeyi istiyorum.

"CLUB BRUGGE İYİ OYUNCULARA SAHİP"

Club Brugge ise aynı şekilde iyi bir takım. Bu mevsimde Belçika'da oynamak zor. Onlar da iyi oyunculara sahip. Bence güçlü bir grup. 

(Futbol Arena)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aslıhan'dan sorulara yanıt yok
Songül Öden kime mesaj verdi?
'Kadınlar birbirine karşı acımasız'
21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
<p>Alanya ilçesinde 33 yıldır faaliyet gösteren otel zinciri, tesislerinden birinde hizmete sunduğu

Bu Otelde Kırıp Dökmek Serbest!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da hafta sonu gezilebilecek en iyi 17 yer!

ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti