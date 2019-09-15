Diallo: G.Saray'ı merak ediyorum ve İstanbul'daki maçta neler olacağını bizzat görmeyi istiyorum

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'nin futbolcusu Diallo, Fransız basınına yaptığı açıklamda sarı kırmızılı takımın grubunu değerlendirdi.

Biz ve Real Madrid şu anda favori gibi duruyoruz. Ancak Galatasaray da izlediğim kadarıyla iyi bir takım. İstanbul'da, olağanüstü bir atmosfer olacak. Galatasaray'ı merak ediyorum ve İstanbul'daki maçta neler olacağını bizzat görmeyi istiyorum.

"CLUB BRUGGE İYİ OYUNCULARA SAHİP"

Club Brugge ise aynı şekilde iyi bir takım. Bu mevsimde Belçika'da oynamak zor. Onlar da iyi oyunculara sahip. Bence güçlü bir grup.

(Futbol Arena)