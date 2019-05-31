Diagne'nin yerine 3 kral aday

G.SARAY’DA beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne’nin bu yaz satılması planlanıyor. Yahoo Sport France’da yer alan haberde; Sarı-Kırmızılılar’ın bu sezon 30 gol atan başarılı golcünün satılacağı vurgulandı. Galatasaray’ın golcü adayları arasında ise Mario Balotelli, Andy Carroll ve Monaco’nun yıldızı Falcao’nun yer aldığı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar’da 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou’nun bu futbolculardan birinin bile transfer edilmesi durumunda gelecek sezon kadroda yer bulmasının da zor olacağı belirtildi.

DİAGNE, MAAŞINA ZAM İSTİYOR!

Sarı-Kırmızılı yönetimin Diagne için bir Katar kulübü ile görüşme halinde olduğu biliniyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği transferin de 15 milyon civarında bitebileceği belirtildi. Bilindiği gibi Galatasaray devre arasında Kasımpaşa’ya 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Diagne’yi kadrosuna katmıştı. Yeni sezonda yıllık 2 milyon 350 bin euro kazanacak olan 28 yaşındaki golcünün maaşının yükseltilmesini istiyor. Diagne’nin 2023 yılına kadar Sarı-Kırmızı Kulüple sözleşmesi bulunuyor.

MARİO BALOTELLİ BİR ADIM ÖNDE

Marsilya ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Mario Balotelli şu anda tüm transfer opsiyonlarına açık durumda. Gelen tüm teklifler masaya yatırılacak. West Ham’ın sözleşmesini feshettiği Andy Carroll’un da bonservisi elinde bulunuyor. İki golcünün de istediği imza parası 5 milyon euro civarında. Carroll bir sakatlık süreci yaşamıştı. G.Saray teknik heyetinin golcü oyuncunun son durumu ile ilgili bilgeler topladığı öğrenildi. Monaco ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Falcao ise takımdan ayrılmak istiyor. Hedefi Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor. 33 yaşındaki oyuncu Fransız ekibinden yıllık 8 milyon euro civarında bir rakam kazanıyor.