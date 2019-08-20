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aksam.com.tr
  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:47
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 11:44

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

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Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlerine gelir sağlamak için Mbaye Diagne’yi Katar kulübü Al-Rayyan’a satacak.

KATAR basınında çıkan habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak kapatan Diagne'nin Al-Rayyan ile transfer görüşmesi yaptığı ve kısa süre içinde anlaşmayı tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'ya yola çıkacağı ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Diagne'nin satışından Galatasaray'ın 13-15 milyon euro arası gelir elde etmesi bekleniyor.Al-Rayyan, kısa süre önce Porto ile sözleşmesi sona eren Brahimi'yi de kadrosuna katmıştı.

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