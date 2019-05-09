Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1807
  • 6,9351
  • 254.884
  • 90.272
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Diagne'nin peşindeler

Diagne'nin peşindeler

Diagne'nin peşindeler

İNGİLİZ ekibi Norwich City, Galatasaray’ın Senegalli forveti Diagne için harekete geçti.

AKŞAM

Ada basınında çıkan haberlere göre; Sezon sonunda pazarlık masasına oturulacak. Ancak G.Saray, 13 milyon euroya aldığı, 28 gol kaydeden futbolcusunu 20 milyonun altında bir rakama bırakmak istemiyor.

Onyekuru-Ndiaye zor

SEZON başında kiralanan Onyekuru ile Ndiaye’nin durumu netleşti. Onyekuru’nun performansından memnun olunsa da yüksek bonservisi nedeniyle satın almak için fazla bir girişim yapılmayacak. Ndiaye için de Stoke City’nin 10 milyon euro ve üzerinde bir teklif beklemesi nedeniyle Galatasaray, transfer pazarlığına oturmayacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Brad Pitt aşk iddialarına yanıt verdi
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Göreme, Ürgüp ile birlikte Kapadokya´nın merkezi konumunda. Göreme´nin yeryüzü şeklinin oluşumu 60 m

Kapadokya´nın Kalbinin Attığı Yer: Göreme

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin ilk fotoğrafı

SSK'lı emekliye 4'lü müjde paketi