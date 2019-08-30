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  3. Diagne'nin performansı şok etti! Sadece 45 dakika sahada kaldı

Diagne'nin performansı şok etti! Sadece 45 dakika sahada kaldı

Diagne'nin performansı şok etti! Sadece 45 dakika sahada kaldı

Galatasaray, Süper Lig’in 3. hafta mücadelesinde Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Galatasaray ilk yarıda 5 şut çekip sadece 1 isabet sağlarken, Diagne hiç şut çekemedi.

Diagne şut çekemediği ilk yarıda sadece 11 kez topla buluştu ve bu alanda ilk yarıda Galatasaray adına son sırada yer aldı. Galatasaray’ın kalecisi Muslera ilk yarıda 15 kez topla buluştu.

Kayserispor takımında Adebayor ise 23 kez topla buluştu.

Diagne, ikinci yarıda yerini Emre Mor’a bıraktı.

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