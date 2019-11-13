Diagne'nin menajerinden son dakika açıklaması: Club Brugge'da kalacak!

TM Dijital Haber Merkezi

PSG ile oynanan maçta Vanaken’in elinden topu alarak penaltının başına geçen ve hem takım arkadaşlarının hem de Clement’in tepkisini toplayan Mbaye Diagne’nin son durumu belli oldu.

DİAGNE CLUB BRUGGE'DA KALACAK

Club Brugge’da kiralık olarak forma giyen ve ligde 6 maçta 4 gol atan Diagne’nin affedileceği öğrenilirken, tecrübeli golcünün sezon sonuna kadar Belçika kulübünde kalacağı belirtildi. Senegalli futbolcunun menajerinin aktardığı bilgilere göre, Mbaye Diagne’nin Ocak ayında Galatasaray’a geri dönme ihtimalinin olmadığı ifade edilirken, oyuncunun milli maç arasından sonra yeniden formasına kavuşacağı bildirildi.

BELÇİKA'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞAMAK İSTİYOR

Club Brugge’da toplamda 182 dakika forma giymesine rağmen 4 gol atmayı başaran Diagne sadece Kortrijk maçında ilk 11’de oyuna başlarken, 27 yaşındaki santraforun ligde şu ana kadar 1 mağlubiyet alan Brugge’da şampiyonluk sevinci yaşamak istediği kaydedildi.