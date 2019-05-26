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  3. Diagne'nin kutlamalara katılmama sebebi belli oldu

Diagne'nin kutlamalara katılmama sebebi belli oldu

Diagne'nin kutlamalara katılmama sebebi belli oldu

Dün akşam düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını alan Galatasaray'da gol kralı Mbaye Diagne'nin neden kutlamalarda olmadığı merak edilmiş ve taraftar bu duruma tepki göstermişti. Diagne'nin Fatih Terim'den özel izin alarak ülkesine gittiği ortaya çıktı.

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de kazandığı 22. şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi. Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri’nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Süper Lig'in gol kralı Diagne'nin kutlamalarda olmaması ise dikkat çeken en büyük detay oldu. Diagne'nin teknik direktör Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesinde izin aldığı ve bu yüzden kutlamalara katılmadığı öğrenildi.

Taraftar çılgına döndü

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Senegalli futbolcu, Galatasaray kafilesinin kutlamalar için Türk Telekom Stadyumu'na gittiği esnada arabasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak ''İyi günler'' notunu düştü.

Ülkesi Senegal'e giden Diagne'nin bu paylaşımı sonrası Galatasaraylı taraftarlar golcü futbolcuya sert tepki gösterdi. Diagne gibi Sinan ve kaleci antrenörü Taffarel de dün akşam yoktu. Diagne’nin kutlamaya katılmadığı statta açıklandığında ıslık sesleri yükseldi. Sinan’ın ismi okununca da ıslıklar yükseldi.

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