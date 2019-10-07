Diagne'den tartışmalı gol sevincine cevap

Pazar günü oynanan ve Club Brugge'un Gent'i 4-0'lık skorla yendiği maçın son golüne imzasını atan Mbaye Diagne'nin gol sevinci gündem olmuştu.

Vanaken'in kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara göndererek takımının maçta 4., kendisinin bu sezon 3. golüne imza atan Senegalli, tribüne koşmuş ve bir taraftarın birasını içmişti.

"ŞEYTAN"

Bu gol sevincine Mbaye Diagne'nin vatandaşlarından tepki geldi. Senegalli vatandaşlar tarafından Mbaye Diagne için "şeytan" lakabı kullanıldı.

"BARDAK BOŞTU"

Mbaye Diagne, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bana bira içtiğimi ve şeytan olduğumu söyleyenler buna devam edebilirler. Fakat o bardak boştu. Hiçbir şey içmedim." dedi.

Bu açıklama sonrası oyuncu, Instagram hesabını kilitleyerek takipçilerine özel hale getirdi.

(Sporx)