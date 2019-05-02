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Diagne'den performansıyla ilgili itiraf: Takım arkadaşlarımın gerisindeyim

Diagne'den performansıyla ilgili itiraf: Takım arkadaşlarımın gerisindeyim

Galatasaray'daki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne, fizik ve kondisyon bakımından takım arkadaşlarının gerisinde olduğunu itiraf etti.

Eleştiri oklarının hedefinde olan Diagne kendini savundu. Senegalli forvet, “İlk geldiğimde fizik ve kondisyon bakımından takım arkadaşlarımın gerisindeydim. Henüz onları yakalayamadım. Onları yakaladığımda herkes gerçek Diagne'yi görecek” dedi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

GALATASARAY’IN devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Mbaye Diagne, şu ana kadar 8 gol atmasına rağmen beklentilerin çok altında kaldı… Senegalli sezonun ilk yarısında Paşa forması ile 20 kez fileleri havalandırmış ancak Galatasaray’a gelince bu istatistiğinin yanına bile yaklaşamamıştı. Bu nedenle eleştirilen Diagne’nin fizik açıdan yeterli seviyeye gelemediği için performansının düşük kaldığı belirtildi.

BAMBAŞKA BİR DİAGNE

SARI-KIRMIZILI forma altında çok daha iyi bir grafik ortaya koymak istediğini vurgulayan Diagne, yakın çevresine şunları söyledi: “Galatasaray’a ilk geldiğimde fizik ve kondisyon bakımından takım arkadaşlarımdan gerideydim. Henüz onları yakalayamadım. Onları yakalamaya çalışıyorum ancak henüz yüzde 100’üme ulaşamadım. Bunu başardığımda herkes gerçek Diagne’yi görecek. Özellikle seneye bambaşka bir Diagne olacak.” 

(Güneş)

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