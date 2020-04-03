Diagne'den ilginç paylaşım! Taraftara tepki gösterdi

Galatasaray'ın Club Brugge'de kiralık oynayan oyuncusu Mbaye Diagne, kendisi hakkında yapılan bir paylaşıma cevap verdi.
Bir Galatasaraylı taraftarın yaptığı paylaşımda sarı kırmızılıların efsane isimleri Sneijder, Melo, Drogba gibi isimlerin yanında başarısız gösterilen Diagne Instagram'dan yanıt verdi. Diagne paylaşımda Galatasaray'ın yıldızlarının yanında kazanan olarak yer aldığını ve kendisine saygı gösterilmesini istediğini belirten sözler kullandı.
İşte o paylaşım:
Diagne: "Yıldızlar, herkes yapamaz, saygı, kazanmıştım ve keyfini çıkardım"
Mbaye Diagne, kendisi hakkında yapılan bir paylaşıma Instagram hesabından yanıt verdi.
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