Diagne yüzünden transferi gerçekleşmeyen Samatta şov yapıyor!

Diagne'yi bir türlü satamayan Galatasaray, Samatta transferini gerçekleştiremedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Aslında geçtiğimiz sezondan beri Galatasaray’ın transfer listesinde olan, bu sezonsa ismi iyice ayyuka çıkan Mbwana Samatta Belçika Ligi’nde şov yapmaya devam ediyor.

DİAGNE GİTSEYDİ SAMATTA GELECEKTİ

Diagne’yi elden çıkaramadığı için Tanzanyalı yıldızı kadrosuna katamayan Galatasaray, büyük bir pişmanlık yaşarken tecrübeli forvetin Genk formasıyla yeni açılan sezonda 6 maçta 5 gol atması dikkatlerden kaçmadı. Sözleşmesinde ’15 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan Samatta için her ne kadar girişimlerde bulunulsa da Diagne’nin satışını geçekleştiremeyen sarı kırmızılılar, büyük bir üzüntü yaşarken dün oyuncunun Anderlecht karşısında da gol bulması taraftarlara iç geçirtti.

Geçtiğimiz hafta Beveren deplasmanında hat-trick yapan Mbwana Samatta’nın böyle devam etmesi halinde piyasasını 20 milyon euro’lara kadar çıkaracağı ifade ediliyor.