  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
  • |
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:57

Diagne yüzünden transferi gerçekleşmeyen Samatta şov yapıyor!

Diagne yüzünden transferi gerçekleşmeyen Samatta şov yapıyor!

Paylaş

Diagne'yi bir türlü satamayan Galatasaray, Samatta transferini gerçekleştiremedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Aslında geçtiğimiz sezondan beri Galatasaray’ın transfer listesinde olan, bu sezonsa ismi iyice ayyuka çıkan Mbwana Samatta Belçika Ligi’nde şov yapmaya devam ediyor.

DİAGNE GİTSEYDİ SAMATTA GELECEKTİ

Diagne’yi elden çıkaramadığı için Tanzanyalı yıldızı kadrosuna katamayan Galatasaray, büyük bir pişmanlık yaşarken tecrübeli forvetin Genk formasıyla yeni açılan sezonda 6 maçta 5 gol atması dikkatlerden kaçmadı. Sözleşmesinde ’15 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan Samatta için her ne kadar girişimlerde bulunulsa da Diagne’nin satışını geçekleştiremeyen sarı kırmızılılar, büyük bir üzüntü yaşarken dün oyuncunun Anderlecht karşısında da gol bulması taraftarlara iç geçirtti.

Geçtiğimiz hafta Beveren deplasmanında hat-trick yapan Mbwana Samatta’nın böyle devam etmesi halinde piyasasını 20 milyon euro’lara kadar çıkaracağı ifade ediliyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Falcao transferinde son durum ne? Falcao ne zaman gelecek?

title

Le Havre, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u transfer etmek istiyor

title

Galatasaray, 97 gün sonra taraftarına kavuşuyor

Milli Sporcu Derya Can´dan Yeni Dünya Rekoru

SPOR GÜNDEMİ

Diagne yüzünden alınamadı şimdi şov yapıyor!
Diagne yüzünden alınamadı şimdi şov yapıyor!

Diagne yüzünden alınamadı şimdi şov yapıyor!

Diagne'yi bir türlü satamayan Galatasaray, Samatta transferini gerçekleştiremedi.

Galatasaray'a haciz şoku!
Galatasaray'a haciz şoku!

Galatasaray'a haciz şoku!

Galatasaray'da 2 yıl 8 ay başkanlık yaptığı süre boyunca harcadığı 8 milyon lirayı geri isteyen Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz başlattı.

Monaco pes edecek
Monaco pes edecek

Monaco pes edecek

Falcao, Instagram’da sarı-kırmızı bayrak paylaştı. Yönetim ve Teknik Direktör Jardim’le de görüşen Kolombiyalı golcü “Gidiyorum” dedi. Fransız ekibinin inadının kırılması bekleniyor.

Piyasa değeri 20 milyon Euro! Fenerbahçe büyük oynuyor
Piyasa değeri 20 milyon Euro! Fenerbahçe büyük oynuyor

Piyasa değeri 20 milyon Euro! Fenerbahçe büyük oynuyor

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gidiyor. Sarı-Lacivertliler tüm planlarını zorlu deplasmanda kazanıp 2’de 2 yapmak üzerine kurdu.

3-0 kazanıldı ama iki futbolcuya öfke dinmedi! 'Hala hazır değiller'
3-0 kazanıldı ama iki futbolcuya öfke dinmedi! 'Hala hazır değiller'

3-0 kazanıldı ama iki futbolcuya öfke dinmedi! 'Hala hazır değiller'

Göztepe'yi 3-0 gibi net bir skorla yenen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Lens'in performansları akıllarda soru işareti bıraktı.

Dün sahadaydı! İtalya'dan talip var...
Dün sahadaydı! İtalya'dan talip var...

Dün sahadaydı! İtalya'dan talip var...

Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilendiği belirtildi.

Trabzonspor transferlerdeki maliyet raporunu açıkladı
Trabzonspor transferlerdeki maliyet raporunu açıkladı

Trabzonspor transferlerdeki maliyet raporunu açıkladı

Trabzonspor Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin transfer raporunu açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.