Diagne ve Falcao'nun 'fiyat performans' oranı yerlerde

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Galatasaray'da Diagne ve Falcao'nun attıkları her gol 1 milyon euro'ya denk geliyor.

Ligde son 2 maçında 5 puan kaybeden Galatasaray'da yıldızların performansı tartışma yaşattı. Sarı-Kırmızılı takıma imza attıkları günden beri eleştirilen Diagne ve Falcao'nun her golü yaklaşık 1 milyon Euro'ya denk geliyor. 2 golcü şu ana kadar aldığı paranın hakkını bir türlü veremedi.

DIAGNE 13 GOLE İMZA ATTI

Galatasaray Mbaye Diagne'yi 13 milyon Euro gibi yüksek bir rakamla transfer etti. Senegalli futbolcu ayrıca şu ana kadar 2.3 milyon Euro kazandı. Sarı-Kırmızılı forma altında toplam 13 gole imza attı.

MALİYETLERİ 25.3 MİLYON EURO

Falcao da 10 milyon Euro kazanırken 14 gol attı. İki oyuncunun şu ana kadarki maliyeti 25.3 milyon Euro'yu buldu. 27 gole imza atan ikilinin attığı her gol ise yaklaşık 1 milyon Euro değerinde.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDILAR

Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. 2 futbolcunun performansı Terim'i mutlu etmeye yetmedi. İstikrarsız görüntü çizdiler.