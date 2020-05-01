Diagne üzerine fotoğrafını bastığı maskeleri dağıttı

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İspanyollar duyuru! Arda Turan dönüyor İspanyollar duyuru! Arda Turan dönüyor İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini duyurdu.

Ünlü teknik adam Fenerbahçe'yi açıkladı Ünlü teknik adam Fenerbahçe'yi açıkladı Bir süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Dinamo Zagreb'in başındaki görevi 16 Nisan'da sona eren Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyordu.

Beşiktaş'a yıldız on numara geliyor Beşiktaş'a yıldız on numara geliyor Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da kritik tarih 11 Mayıs Galatasaray'da kritik tarih 11 Mayıs Galatasaray'da indirimler konusunda kritik tarih 11 Mayıs olarak belirlendi. Sarı Kırmızılı yönetim futbolculardan gelecek cevaba göre gelecek sezonun planlamasını yapma kararı aldı. Aslan'da gözler Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sözleşmesi devam eden ve yüksek rakam alan oyuncularda olacak.

Fenerbahçe'den dev teklif! 8 milyon Euro... Fenerbahçe'den dev teklif! 8 milyon Euro... Şimdilerde Flamengo'nun başında bulunan Jorge Jesus'un, Benfica'nın başında olduğu dönemde Fenerbahçe'nin yaptığı 8 milyon Euro'luk teklifi reddettiği açıklandı.

Galatasaray'a büyük müjde! 25 milyon Euro Galatasaray'a büyük müjde! 25 milyon Euro Fransa'da dün Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edilen Paris Saint Germain, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles için harekete geçti.