Diagne transferi için resmi açıklama

Son olarak bugün ortaya atılan "Al-Shabab, Diagne için 13 milyon euro teklif etti, Galatasaray 18 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Al-Shabab, Diagne ile 4 yıl karşılığında 16 milyon euroya anlaştı" haberi hakkında Al-Shabab'tan resmi açıklama geldi.

Al-Shabab'ın Medya Müdürü Ahmad Al Masoud, Diagne için çıkan haberleri yalanladı ve "Böyle haberler, Türk medyası tarafından oyuncuları Suudi kulüplere pazarlamaya çalışmaktan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.