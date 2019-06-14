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  3. Diagne transferi için resmi açıklama

Diagne transferi için resmi açıklama

Diagne transferi için resmi açıklama

Galatasaray'ın 10+3 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Diagne hakkında ortaya atılan transfer iddiaları dinmek bilmiyor.

Son olarak bugün ortaya atılan "Al-Shabab, Diagne için 13 milyon euro teklif etti, Galatasaray 18 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Al-Shabab, Diagne ile 4 yıl karşılığında 16 milyon euroya anlaştı" haberi hakkında Al-Shabab'tan resmi açıklama geldi.

Al-Shabab'ın Medya Müdürü Ahmad Al Masoud, Diagne için çıkan haberleri yalanladı ve "Böyle haberler, Türk medyası tarafından oyuncuları Suudi kulüplere pazarlamaya çalışmaktan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

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