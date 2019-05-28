  • $6,0342
  • 6,7419
  • 248.215
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 22:22 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 22:22

Diagne: Telafi edeceğim!

Diagne: Telafi edeceğim!

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile şampiyonluk kutlamasına katılamama nedenini duyurdu.

Diagne, ailevi sebeplerinden ötürü kutlamalara katılamadığını ve bundan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Diagne'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: "Bu kelimeleri Galatasaray'ı sevenlere, başkanımızdan yöneticilere, Fatih hocama, takım arkadaşlarıma, teknik ekipten bütün çalışanlara ve özellikle harika taraftarlarımıza yazıyorum. Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Her şeyden önce, zaferimizden keyif alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayamamak ve özellikle de kazanılan önemli hedefleri tam olarak paylaşamamak benim için çok büyük bir üzüntüydü. Kulübümüz çok büyük bir kulüp ve bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum! Beni anlayacağınızdan eminim ve bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Birçok golle..."

Hikayesi Balkan Savaşlarına Uzanan Bir Deyim: Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek | #GalatıMeşhur

Beslenmede Doğru Bildiğimiz Yanlışlar Nelerdir? #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Matematik öğretmeni bakın ne yaptı

PKK’ya karşı Pençe Harekatı başladı… Komandolarımız Irak’ın kuzeyinde

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.