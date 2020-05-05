Diagne tehdit etti!

AKŞAM
Galatasaray’dan Club Brugge’e kiralanan Senegalli forvet Mbaye Diagne, orada da kadro dışı kalmıştı. Ancak sorunlar bununla bitmedi. 28 yaşındaki futbolcu, kiralık oturduğu villa için imzaladığı sözleşmeye sadık kalmadı. Belçika basınında çıkan haberlere göre; Diagne, 30 Nisan’da boşaltması gereken evden çıkmadı. Koronavirüsü bahane eden futbolcunun, para vermeden villada kalmaya devam ettiği yazıldı. Üstelik rezalet bununla da sınırlı kalmadı. Diagne, ev sahibinin karısını sürekli tehdit ediyor ve ona küfürlü mesajlar atıyor. Galatasaray’ın da istemediği tecrübeli forvet, şimdi Belçika’da ev sahibiyle mahkemelik oldu. Yönetim de onu gelecek sezon kadroda düşünmüyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.
Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”
Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”
Hollandallı futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'da ispatlayacağı şeyler olduğunu söyledi: “Ajax ile kiralık sözleşmem bitince Galatasaray'a döneceğim. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalıyım.”
İngiltere'de forma giyen futbolcular, Premier Lig'in devam etmesi halinde koronavirüs sigortası talep etti. Lig yönetimi cuma günü son kez görüşecek ve lig hakkındaki kararını verecek.
Ligue 2'de Lorient forması giyen ve adı Beşiktaş'la anılan Fransız Jimmy Cabot açıklamada bulundu.
Radyospor'a konuşan Riera, AKŞAM gazetesinin duyurduğu, “Hasan Şaş ve Davala yeni sezonda yok” haberi üzerine bir açıklamada bulundu.