Diagne tehdit etti!

Diagne'nin Belçika'da oturduğu villadan çıkmadığı ve üstüne ev sahibinin karısına tehditler savurduğu iddia edildi.

AKŞAM

Galatasaray’dan Club Brugge’e kiralanan Senegalli forvet Mbaye Diagne, orada da kadro dışı kalmıştı. Ancak sorunlar bununla bitmedi. 28 yaşındaki futbolcu, kiralık oturduğu villa için imzaladığı sözleşmeye sadık kalmadı. Belçika basınında çıkan haberlere göre; Diagne, 30 Nisan’da boşaltması gereken evden çıkmadı. Koronavirüsü bahane eden futbolcunun, para vermeden villada kalmaya devam ettiği yazıldı. Üstelik rezalet bununla da sınırlı kalmadı. Diagne, ev sahibinin karısını sürekli tehdit ediyor ve ona küfürlü mesajlar atıyor. Galatasaray’ın da istemediği tecrübeli forvet, şimdi Belçika’da ev sahibiyle mahkemelik oldu. Yönetim de onu gelecek sezon kadroda düşünmüyor.