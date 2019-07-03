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Galatasaray transfer haberleri: Diagne kesin satılacak

Galatasaray transfer haberleri: Diagne kesin satılacak

Senegalli kalacağını söylese de işin aslı oldukça farklı.

AKŞAM

CİM-BOM’UN, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile transferi konusunda pazarlık halinde olduğu Senegalli golcü Diagne, takımda kalacağını açıklamıştı. Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “4 yıllık kontrata sahibim, kalmaya karar verdim. Çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Anladınız mı?” ifadelerini kullanmıştı. Senegalli, kısa bir süre sonra bu açıklamaları kaldırdı. Gelen bilgiler ise Diagne’nin kesin satılacağı yönünde. Yöneticiler, Mbaye Diagne’nin transferi konusunda Al Nasr ile pazarlıklara devam ediyor.

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