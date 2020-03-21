Diagne İngiltere'ye

AKŞAM
Galatasaray’ın Club Brugge’e kiraladığı ancak orada da tutunamayan forveti Diagne, sezonun tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönecek. Ancak Türkiye’de de fazla kalması beklenmiyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Nottingham Forest, onun için Sarı-Kırmızılılar’a 10 milyon euro civarında bir teklif sunacak. 28 yaşındaki futbolcu yeni sezon planlamasında düşünülmediği için yönetimin gidişine izin vermesi bekleniyor. Ada basınında Nottingham’ın Diagne özelliklerinde uzun boylu ve kuvvetli bir forvete ihtiyacı olduğu vurgulandı.
2003-2006 ile 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Christoph Daum sessizliğini bozdu
Alman Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit, dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir açıklamada bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar profesyonel futbolun oynanmasının mümkün olmadığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.
Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan, "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor... Sepil liglerin 17 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Ligdeki müsabakalar durduruldu, kulüplerde sözleşme telaşı başladı