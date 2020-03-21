Diagne İngiltere'ye

Galatasaray'ın “İstenmeyen adamı” bu yaz Nottingham Forest formasını giyebilir. Ada temsilcisinin Sarı-Kırmızılılar'la masaya oturması bekleniyor.

AKŞAM

Galatasaray’ın Club Brugge’e kiraladığı ancak orada da tutunamayan forveti Diagne, sezonun tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönecek. Ancak Türkiye’de de fazla kalması beklenmiyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Nottingham Forest, onun için Sarı-Kırmızılılar’a 10 milyon euro civarında bir teklif sunacak. 28 yaşındaki futbolcu yeni sezon planlamasında düşünülmediği için yönetimin gidişine izin vermesi bekleniyor. Ada basınında Nottingham’ın Diagne özelliklerinde uzun boylu ve kuvvetli bir forvete ihtiyacı olduğu vurgulandı.