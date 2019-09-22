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'Diagne, Giroud'un daha çok gol atanı'

'Diagne, Giroud'un daha çok gol atanı'

Senegal milli takımı teknik direktörü Aliou Cisse, Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne hakkında konuştu.

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli forvet Mbaye Diagne için milli takımdan teknik direktörü Aliou Cisse'den açıklamalar geldi.

La Derniere Heure gazetesine konuşan Cisse, bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Club Brugge'da kiralık oynayan Mbaye Diagne'yi Chelsea'nin Fransız forveti Olivier Grioud'a benzetti.

''GIROUD'UN DAHA ÇOK GOL ATANI!''

''Mbaye Diagne'yi tabii ki tanıyorum. Onu birçok kez milli takıma da çağırdım. En büyük özelliği gol atma kabiliyeti. Aynı zamanda çok iyi bir kafa vuruşçusu. Arkasında oynayanlara da gol atma imkanı sağlıyor. Bizim Olivier Giroud'umuz, ama Giroud'a göre daha fazla gol atıyor!'' sözlerini kullandı.

ANDERLECHT DERBİSİNDE YOK!

Öte yandan Diagne, Club Brugge'un Belçika Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı derbi maçının kadrosuna alınmadı. Diagne'nin herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen hazır olmadığı için maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

(Sporx)

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