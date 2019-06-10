Diagne Fransa'ya

AKŞAM

Fransa basınında çıkan haberlere göre; Marsilya, Diagne için resmi teklifte bulunabilir. Galatasaray, Senegalli forveti en az aldığı fi yat olan 13 milyon euroya satmak istiyor. Cim-Bom buradan gelecek parayı da transfere harcayacak.

MİTROGLOU ZİRVESİ

TEKNİK Direktör Terim’in kadroda düşünmediği Mitroglou’yla bu hafta içinde bir görüşme yapılacak. 31 yaşındaki Yunan forvetin, Galatasaray’la önümüzdeki sezon sonuna kadar kiralık mukavelesi bulunuyor. Ancak kulüp onunla devam etmek istemiyor.

BENi ARAMISLARDI!

GALATASARAY’IN ara transfer döneminde Fildişili golcü Lacina Traore ile ilgilendiği ancak son dakikada Mitroglou ile anlaştığı ortaya çıktı. Monaco’dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan Lacina Traore, ara transfer döneminde Macaristan’ın Ujpest Kulübü’ne imza attı. Lacina Traore’nın Ujpest transferinden önce Galatasaray ile görüştüğü ortaya çıktı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, o dönemde bu kararından vazgeçti.

ORTADA BIRAKILDIM

Fransız basınından Foot Mercato’ya konuşan Traore, “G.Saray bu kış beni aradı ama son dakikada Mitroglou’yu tercih ettiler. Çünkü Marsilya maaşının büyük bir kısmını karşıladı. Ben de ortada kalınca Ujpest’e gittim” dedi.

SEMİH’TE SON KARAR

SPARTA Prag’dan kiralanan Semih Kaya, önümüzdeki sezon Galatasaray forması giymeyecek. Sarı-Kırmızılı kulübün, 28 yaşındaki stoper için yeni bir kiralama teklifi yapmayacağı öğrenildi. Semih’in S.Prag’la mukavelesi 2020’de tamamlanacak.