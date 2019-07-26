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  • Diagne, Falcao transferinde Galatasaray'ı köşeye sıkıştırdı! Kendi satışından pay istiyor...
  • 26 Temmuz 2019 Cuma 09:55
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  • 26 Temmuz 2019 Cuma 14:37

Diagne, Falcao transferinde Galatasaray'ı köşeye sıkıştırdı! Kendi satışından pay istiyor...

Diagne, Falcao transferinde Galatasaray'ı köşeye sıkıştırdı! Kendi satışından pay istiyor...

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Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Diagne, kendisine talip olan kulüplerden yüklü bir maaş isterken, oyuncunun bonservis satışından da pay istediği öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’ın günlerdir yoğun çaba sarfettiği ve transferini bitirmeye çalıştığı Falcao’da son durum belli oldu.

GALATASARAY FALCAO'YLA ANLAŞTI

Ünlü menajer Jorge Mendes ve Ahmet Bulut’un ilgilendiği Falcao’da oyuncuyla Galatasaray kesin olarak anlaşmaya varılırken, sarı kırmızılı kulübün FFP kriterleri sebebiyle Monaco’nun istediği bonservis ücretini karşılayamadığı öğrenildi. Kolombiyalı yıldız golcünün transferine nokta koymak için Diagne’yi satışa çıkaran fakat Senegalli forveti henüz takımdan göndermeyen Abdürrahim Albayrak’ın Falcao için şu anda kaynak yaratamadığı belirtilirken, Diagne’nin de süreci yakından takip ettiği ve Galatasaray yönetimini köşeye sıkıştırmak için her yolu denediği ifade edildi.

DİAGNE HER YERDEN KAZANMAK İSTİYOR

Gelen teklifleri ciddi bir şekilde düşünmesine rağmen, kendisine talip olan kulüplerden yıllık 5 milyon Euro talep eden Diagne, Galatasaray’ın bonservis fiyatına da göz dikerken, 27 yaşındaki Senegalli’nin satış fiyatı üzerinden de pay istediği ifade edildi.

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