Diagne, Falcao transferinde Galatasaray'ı köşeye sıkıştırdı! Kendi satışından pay istiyor...

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Galatasaray’ın günlerdir yoğun çaba sarfettiği ve transferini bitirmeye çalıştığı Falcao’da son durum belli oldu.
GALATASARAY FALCAO'YLA ANLAŞTI
Ünlü menajer Jorge Mendes ve Ahmet Bulut’un ilgilendiği Falcao’da oyuncuyla Galatasaray kesin olarak anlaşmaya varılırken, sarı kırmızılı kulübün FFP kriterleri sebebiyle Monaco’nun istediği bonservis ücretini karşılayamadığı öğrenildi. Kolombiyalı yıldız golcünün transferine nokta koymak için Diagne’yi satışa çıkaran fakat Senegalli forveti henüz takımdan göndermeyen Abdürrahim Albayrak’ın Falcao için şu anda kaynak yaratamadığı belirtilirken, Diagne’nin de süreci yakından takip ettiği ve Galatasaray yönetimini köşeye sıkıştırmak için her yolu denediği ifade edildi.
DİAGNE HER YERDEN KAZANMAK İSTİYOR
Gelen teklifleri ciddi bir şekilde düşünmesine rağmen, kendisine talip olan kulüplerden yıllık 5 milyon Euro talep eden Diagne, Galatasaray’ın bonservis fiyatına da göz dikerken, 27 yaşındaki Senegalli’nin satış fiyatı üzerinden de pay istediği ifade edildi.
Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Josef de Souza, Radamel Falcao'nun tatil fotoğrafını beğendi ve 'Görüşürüz kardeşim' mesajını paylaştı.
Falcao transferini tamamlamak için Fransa’ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco idarecileriyle görüşüyor. Cim-Bom’un hedefi; bonservis bedeli ödemeyerek, bu transferi bitirmek.
Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.
Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer ile 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Danimarkalı stoperin kulübü Sevilla ile de son detaylar görüşüldü. Anlaşma 1+1 yıllık kiralık. Simon Kjaer’nın, bugün açıklanması bekleniyor.
Simon Kjaer'i Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Sevilla, İbrahim Amadou'yu da hesaba kattı.
Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.