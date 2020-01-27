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aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 20:04
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 20:04

'Diagne dünyanın en iyilerinden biri'

'Diagne dünyanın en iyilerinden biri'

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Club Brugge'da forma giyen Simon Deli ve Brandon Mechele, Diagne'yi ve yaşadıklarını anlattı.

Club Brugge ile bağlarını koparan ve şu anda bireysel olarak antrenmanlarını sürdüren Diagne'yi, takım arkadaşları anlattı.

"DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ"

Club Brugge futbolcusu Simon Deli, Diagne'nin dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu söyledi. Deli, "Diagne mükemmel bir forvet. Gol atmak için çok fazla pozisyona girmesin gerek olmayan bir oyuncu. Ancak ne yazık ki, bize iyi durumda gelmedi ve beklenen etkiyi gösteremedi. Tabi bu onun kötü futbolcu olmadığını göstermyor. Aksine, Diagne dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Onunla her gün konuştum. Herkesin farklı bir karakteri var tabi. Belki de Club Brugge'da kalmak istemiyordu, o yüzden böyle oldu bilemiyorum." dedi.

BRANDON MECHELE: "DİAGNE FARKLI KARAKTERDE BİR OYUNCU"

Brandon Mechele ise "Diagne diğer forvetlerimizden farklı bir karakterde. Sağlam bir adam. Maçlarda fırsatları değerlendirememiş olabilir ama yeni bir yerdesin ve uyum sorunu olacaktır. Tabi ne olacağı konusunda kararı kulüp verecektir." dedi.

 Club Brugge'da teknik direktör Clement ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Diagne, bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Belçika kulübüyle bağlarını koparan Senegalli futbolcunun Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken, Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde "Şu an öyle bir durum yok." ifadelerine üzerine belirsizlik sürüyor.

(Futbol Arena)

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